Реализация проекта «Новая Анапа» замедлилась на фоне экологической ЧС

На замедление реализации проекта «Новая Анапа» повлияли ситуация с мазутом на Черноморском побережье и экономические трудности, рассказал журналистам главный архитектор Краснодарского края Илья Поздняков в ходе пресс-конференции 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

«На мой взгляд, сейчас лучше притормозить. Активно, так, как они проходили год назад, работы не ведутся. В частности, проектом занимается "Туризм.РФ". Если они считают возможным, то они продолжатся. Пока можно сказать, что работы временно приостановлены»,— сообщил господин Поздняков.

«Новая Анапа» — масштабный туристический инвестпроект, номерной фонд курорта составит 15 тыс. номеров. «Новая Анапа» сможет ежегодно принимать 3-5 млн туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реализация проектов «Новый Краснодар» и «Метротрам» в Краснодаре также замедлились из-за экономических трудностей.