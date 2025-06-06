Набиуллина назвала высокие ставки одним из главных факторов укрепления рубля

Укрепление рубля в 2025 году связано прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее словам, регулятор сейчас значительно больше уверен в устойчивости положительной динамики валютного курса, чем в апреле текущего года.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Укрепление рубля в этом году — это прежде всего проявление высоких рублевых ставок жесткой денежно-кредитной политики»,— сказала госпожа Набиуллина. Влияние этого инструмента прослеживается как через процентные каналы, так и через валютный курс.

Центробанк 6 июня снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, при этом госпожа Набиуллина объяснила, что это не приведет к значительному смягчению денежно-кредитных условий в реальном выражении. Регулятор продолжает видеть признаки замедления инфляции и больше уверен в устойчивости дезинфляционных процессов.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ пошел на снижение».