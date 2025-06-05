Политтехнолог Михаил Халуга задержан в Нижнем Новгороде

В одном из магазинов Нижнего Новгорода был задержан известный политтехнолог Михаил Халуга. По словам очевидцев, несколько мужчин в балаклавах со словами: «Работает ФСБ!» повалили его на пол, надели наручники и затем вывели из помещения. Также у задержанного был изъят мобильный телефон.

В правоохранительных органах пока не комментируют эту информацию и причины задержания Михаила Халуги. В Нижегородскую область он приехал из Сибири и занимался выборами в городскую думу Дзержинска при мэре Иване Носкове, активно участвовал во внутренней политике. По словам собеседников, он также вовлечен в выборную кампанию этого года как в Дзержинске, так и в Нижнем Новгороде.

Иван Сергеев