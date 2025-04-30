На дорогах четырех районов Ленобласти стартовал ремонт дорожного покрытия

В Ленинградской области официально начался сезон дорожных ремонтов. На региональных трассах срезают изношенные участки и обновляют асфальтобетонное покрытие. Работы, в частности, стартовали на инфраструктурных линейных объектах в четырех районах, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Так, во Всеволожском районе начали укладывать новый асфальт в деревне Коркино. Планируется обновление участка, протяженностью 4 километра. Как отметили в комитете, пробки на дороге останутся только в названии деревни, которое произошло от финского слова «пробка».

В Ломоносовском районе около Красного Села асфальтоукладчики срежут и обновят покрытие на более чем 9 километрах.

В свою очередь, у деревни Малые Колпаны в Гатчинском районе уже демонтировали старый асфальт и расчистили полосы отвода. На этом участке предстоит укладка 8 км дорожного полотна на трассе Гатчина — Ополье.

В Выборгском районе Ленобласти стартовали самые протяженные ремонты. Там дорожникам предстоит отремонтировать около 15 км трассы — от поселка Возрождение до моста через Вуоксу, а также от моста в сторону развилки на Каменногорск. Одновременно с этим идет срезка изношенного асфальта на 11 км дороги Ушково — Гравийное. После этого в дело вступят катки.

В комитете пояснили, что ремонт региональных дорог проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и завершится в IV квартале 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности в Ленобласти в этом сезоне планируется обновить более 200 км региональных дорог.

Валерия Мальцева