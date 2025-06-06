Курск на препараты

Один из крупнейших в РФ производителей медикаментов «Фармстандарт» планирует инвестировать 7 млрд руб. в производство гормональных и ветеринарных препаратов в ближайшие три года, выяснил «Ъ-Черноземье». Эксперты отмечают, что проект позволит создать конкуренцию иностранным производителям, особенно в госзакупках, и предполагают, что на фоне высокой ключевой ставки компании придется вкладывать собственные средства в проект или надеяться на господдержку.

Сегмент гормональных препаратов остается одним из наиболее импортозависимых, отмечают эксперты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ОАО «Фармстандарт-лексредства» планирует инвестировать 7 млрд руб. в строительство корпуса по производству гормональных и ветеринарных препаратов в Курской области, рассказали в правительстве региона. Проект может быть реализован до 2028 года. По собственным данным компании, в четвертом квартале 2025 года планируется приступить к строительству трехэтажного производственного корпуса площадью 15 тыс. кв. м.

На запрос «Ъ-Черноземье» «Фармстандарт-лексредства» не ответили.

По данным Rusprofile, ОАО «Фармстандарт-лексредства» зарегистрировано в ноябре 1992 года в Курске. Уставный капитал — 22 млн руб. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии. Гендиректор — Александр Косоплеткин. До 2022 года 100% акций принадлежало московскому АО «Фармстандарт», в свою очередь до 2021 года контролировавшемуся кипрским офшором Augment Investments Limited. Актуальные данные о бенефициарах не раскрываются. Сооснователями «Фармстандарта» на рынке называют Виктора Харитонина и Егора Кулькова.

По данным облправительства, компания выпускает порядка 500 наименований лекарств, «в том числе импортозамещающих». За январь–апрель 2022 года объем производства на 28% превысил показатель аналогичного периода 2021 года. По собственным данным, производственные мощности компании позволяют выпускать около 600 млн упаковок в год. В ассортименте предприятия — 234 наименования продукции разных форм и дозировок: 208 наименований готовых лекарственных средств, 11 наименований биологически активных добавок к пище, 13 наименований субстанций, два медицинских изделия. Выручка ОАО в 2021 году составляла 30,9 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

В 2024 году стало известно об еще одном крупном проекте компании — «Фармстандарт-лексредства» инвестировали 1,4 млрд руб. в производство желатиновых капсул мощностью 11 млн упаковок в год. Кроме того, было вложено 2,1 млрд руб. в действующее производство лекарственных препаратов, что позволило увеличить мощность выпуска до 399 млн упаковок в год.

По данным Национальной ветеринарной ассоциации, в 2022 году 51% российского рынка ветеринарных препаратов занимали импортные производители, а объем производства всей ветеринарной фармацевтики в стране составлял 63,7 млрд руб. По прогнозам ассоциации, к 2030 году объем производства ветпрепаратов может достигнуть 82,5 млрд руб. При этом сегмент гормональных препаратов остается одним из наиболее импортозависимых, несмотря на то что с 2018 года произошло увеличение отечественного производства таких средств в два раза.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, инвестиции в проект с учетом сложностей такого производства «выглядят адекватно». Эксперт считает, что «Фармстандарт» сможет заместить импортную продукцию в сфере госконтрактов.

«Отечественное производство и сниженная стоимость могут стать конкурентным преимуществом во время участия в госзакупках. Однако не стоит надеяться на серьезный демпинг цен, так как подобное производство само по себе достаточно дорогостоящее»,— пояснил господин Шуляк и предположил, что компания будет реализовывать проект за счет собственных средств или с привлечением государственных инвестиций, чтобы избежать кредитов с высокой процентной ставкой.

Директор по развитию в аналитической компании по фармацевтическому рынку RNC Pharma Николай Беспалов отметил актуальность ветеринарного направления для российского рынка препаратов. «Рынок ветеринарных препаратов активно развивается. Конечно, мы пока не знаем, о каком именно направлении идет речь. Рынок препаратов для домашних животных довольно компактный, но и здесь наблюдается стабильный спрос. Если же говорить о препаратах для сегмента сельского хозяйства, то он имеет непосредственное отношение к продуктовой безопасности, которая является одним из главных приоритетов страны. В этом направлении можно ожидать большие объемы сбыта»,— заявил эксперт и согласился, что гормональные препараты на российском рынке в основном иностранного производства.

Ульяна Ларионова