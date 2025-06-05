Главные новости 5 июня. Кубань, Адыгея, Крым

Ключевой свидетель по делам кубанских экс-вице-губернаторов Александра Нестеренко и Сергея Власова ушел на СВО. Прикубанский районный суд Краснодара приостановил производство по уголовному делу директора НАО «Региональная строительная компания» Василия Хеймана, обвиняемого во взяточничестве.

СКР возбудил уголовное дело по факту отравления детей в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу. Следственные органы провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.

С начала года на Кубани изъяли более 500 кг фальсифицированного масла. Вся продукция была полностью уничтожена.

В первом квартале 2025 года объем инвестиций в промышленный сектор Кубани превысил 12,2 млрд руб., что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Власти Кубани утвердили программу развития дорожной сети Краснодара с финансированием 4 млрд руб. в 2025 году.

За 10 лет в Краснодарском крае создали 52 особо охраняемые природные территории регионального значения — более 251 тыс. га кубанских лесов, степей и гор.

Краснодар в 2025 году планирует пополнить парк общественного транспорта 50 новыми трамваями.

Первый этап капремонта Тургеневского моста планируют завершить в ноябре. Сейчас работы на объекте выполнены на 10%.

Трасса М-4 «Дон» заняла одно из ведущих мест в списке самых дорогих платных автодорог страны.