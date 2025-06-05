В развитие промкомплекса Кубани инвестировали более 12,2 млрд рублей

По данным Краснодарстата, в первом квартале 2025 года объем инвестиций в промышленный сектор Краснодарского края превысил 12,2 млрд руб., что на 13% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

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В отдельных сегментах промышленности зафиксирован кратный рост вложений: в сферу ремонта и монтажа оборудования — почти в пять раз, в машиностроение — в 2,6 раза, в целлюлозно-бумажную промышленность — в 1,8 раза. Также отмечен рост капиталовложений в фармацевтику, производство стройматериалов, кожи и изделий из нее — на 20–30%.

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в настоящее время в регионе реализуются 35 промышленных проектов совокупной стоимостью около 1,2 трлн руб., что составляет треть всего инвестиционного портфеля региона. По итогам 2024 года промышленный сектор вошел в число лидеров по объему привлеченных инвестиций, которые достигли порядка 66 млрд руб., увеличившись на 39,5% по сравнению с 2023 годом.

Среди ключевых направлений вице-губернатор отметил создание Южно-российского центра тяжелого станкостроения в Краснодаре, строительство предприятия по переработке вторичного сырья для производства бумаги и картона в Кавказском районе, а также развитие производств медицинского назначения: от сшивающих аппаратов и респираторной техники до хирургических шовных материалов и укрывных материалов для операционных.

Вячеслав Рыжков