По факту отравления детей в поезде в Анапу расследуют дело

СК возбудил уголовное дело по факту инцидента с отравлением несовершеннолетних пассажиров в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Основанием стало подозрение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, во время движения состава на участке Юго-Восточной железной дороги на станции Лиски Воронежской области несколько детей пожаловались на ухудшение самочувствия. Им были диагностированы признаки пищевой инфекции, после чего несовершеннолетних сняли с поезда и госпитализировали. Медицинская помощь пострадавшим была оказана в полном объеме.

Следственные органы провели осмотр места происшествия, изъяли материалы, имеющие значение для расследования, и назначили судебно-медицинские экспертизы. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и всех лиц, причастных к инциденту.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Воронежской области госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Анапу. Дети пожаловались на недомогание во время поездки, сопровождавшие их педиатры диагностировали признаки кишечной инфекции легкой формы.

Вячеслав Рыжков