Ключевой свидетель по делам кубанских экс-вице-губернаторов ушел на СВО

Прикубанский районный суд Краснодара приостановил производство по уголовному делу директора НАО «Региональная строительная компания» Василия Хеймана, обвиняемого во взяточничестве. Подсудимый заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении службы в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Василий Хейман проходит по семи эпизодам получения крупных взяток ( ч. 5 ст. 290 УК РФ). В июне 2024 года фигуранта также обвинили в мошенничестве при достройке жилого комплекса «Парусная регата» в Краснодаре с ущербом 17 млн руб.

Региональная строительная компания, учрежденная администрацией Краснодарского края, занимается достройкой жилья для обманутых дольщиков. Фирма выступала генподрядчиком при строительстве медучреждений в регионе и капитальном ремонте школ в Херсонской области.

Василий Хейман является ключевым свидетелем в делах бывших заместителей главы Краснодарского края по строительству Сергея Власова и Александра Нестеренко. Оба чиновника находятся под стражей по обвинению в должностных преступлениях при реализации проектов в Херсонской области.

Александра Нестеренко обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке ремонтных работ в школе Геническа. По версии следствия, экс-вице-глава региона проигнорировал многочисленные недоделки, нанеся бюджету ущерб на 27 млн руб.

Сергея Власова в мае 2024 года задержали при получении взятки в 3 млн руб. от Василия Хеймана. Директор компании рассчитывал получить покровительство вице-губернатора в херсонских проектах.

Александр Нестеренко был арестован 22 мая, фигурант признал вину. Сергей Власов находится в изоляторе с июня 2024 года, вину не признает и утверждает, что «не знал о содержимом пакета», который передал ему Василий Хейман.