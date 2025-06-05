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В Краснодарском крае за 10 лет создали 52 охраняемые территории

За 10 лет в Краснодарском крае создали 52 особо охраняемые природные территории регионального значения — более 251 тыс. га кубанских лесов, степей и гор. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, отметив, что такая работа способствует обеспечению благоприятной экологической обстановки, сохранению зеленых зон, редких растений и животных, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2025 году создали три особо охраняемые природные территории местного значения общей площадью более 54 га: «Восточно-Натухаевский лес» под Новороссийском, «Куприянова щель» в Геленджике и «Ярославский курган» в Мостовском районе. В Лабинске появился лесопарковый зеленый пояс площадью 6 га. До конца года планируют создать еще семь охраняемых природных территорий регионального значения на площади 11 тыс. га.

Всего в Краснодарском крае создали 464 особо охраняемые природные территории. Большинство из них — 346 — имеют региональное значение, 111 — местное, и 7 — федеральное. Природно-заповедный фонд края превышает 1 млн га.

По поручению губернатора разработана новая схема развития и размещения ООПТ Краснодарского края. Согласно документу, до конца 2027 года статус особо охраняемых природных территорий регионального значения получат еще 34 участка площадью более 24,2 тыс. га.

Алина Зорина

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