Первый этап капремонта Тургеневского моста планируют завершить в ноябре

Работы на Тургеневском мосту в Краснодаре выполнены на 10%. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

По словам главы региона, вместе с мэром Краснодара Евгением Наумовым он осмотрел ход капремонта. На объекте продолжается демонтаж тротуарных плит, карнизных консолей, перил и парапетных блоков на стороне выезда из города, ведется разборка поврежденного слоя на ряде опор, а также очистка металлических поверхностей — 1,9 тыс. кв. м уже загрунтованы.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, на данном этапе капремонта используют материалы российского производства, 90% из которых произведены в крае. Завершить текущий этап планируют в ноябре 2025 года. После этого подрядчик перейдет к ремонту оставшихся двух полос.

Капитальный ремонт объекта стартовал 16 апреля и ведется круглосуточно. Завершить все работы планируют в 2026 году. По словам Вениамина Кондратьева, мост находился в аварийном состоянии, и затягивать с реконструкцией было невозможно. Финансирование проекта осуществляется за счет краевого бюджета.

В рамках первого из четырех этапов подрядчик отремонтирует опоры, ригели и лестничные пролеты. Далее планируется установка балок и плит, после чего начнется укладка гидроизоляции и финального покрытия.

Глава Краснодара отметил, что фактически мост собирают заново, а срок его службы после капремонта составит не менее 40 лет. Для обеспечения передвижения жителей и транспорта разработаны схемы объездов, а также организован временный пешеходный переход под мостом.

Анна Гречко