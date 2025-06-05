Краснодар получит 50 новых трамваев в 2025 году

Краснодар в 2025 году планирует пополнить парк общественного транспорта 50 новыми трамваями. Об этом сообщил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев в эфире радио «КП»-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным КТТУ, сейчас в городе эксплуатируются 239 трамвайных вагонов, из них 173 — выработали предельный срок службы и не оборудованы кондиционерами. С 2019 года в Краснодаре начали закупку комфортных вагонов — их уже 144. В 2023 году поставили 40 новых вагонов, в текущем году ожидаются еще 50.

Господин Грачев также уточнил, что трамвай остается основным видом транспорта в городе: ежедневно им пользуются около 208 тыс. человек — это 66% всех перевозок КТТУ. В 2024 году трамваи перевезли 76 млн пассажиров из общего объема в 116 млн.

По данным предприятия, трамвай также остается самым рентабельным видом общественного транспорта в краевой столице.

Нурий Бзасежев