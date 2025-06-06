В Ижевске начали модернизацию коллектора на улице Удмуртской за 80 млн рублей

В рамках реконструкции ул. Удмуртской в Ижевске началась модернизация канализационного коллектора протяженностью около 0,8 км, сообщает пресс-служба администрации города. Его диаметр составляет 1,2-1,5 тыс. мм. За лето очистят трубопровод, смонтируют пластмассовые модули и полностью заменят 20 колодцев на участке коллектора от ул. Кирова до ул. Базисной. Основной объем работ проведут без нарушений элементов благоустройства. Раскапывать будут только небольшие зоны вокруг колодцев.

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Проектом предусматривается заменить кирпичные и железобетонные колодцы футерованными кольцами, которые, отмечают в горадминистрации, «сочетают в себе достоинства как железобетонных, так и пластиковых колодцев». Внутреннюю поверхность оборудования облицовывают химически стойкими и износостойкими материалами.

«Действующий сейчас трубопровод был построен более 60 лет назад. Конечно, за это время он обветшал, из-за чего участились аварийные случаи. Современные технологии позволяют модернизировать объект, чтобы обеспечить надежность коммунальных коммуникаций. Мы надеемся, что наш подрядчик из Кирова все предусмотренные договором работы выполнит качественно и в срок. По плану он должен справиться с задачей к концу октября. Хотя, надеюсь, выполнит условия раньше этого времени»,— сказал начальник цеха водоотведения МУП «Ижводоканал» Александр Мохов.

На модернизацию коллектора направят почти 80 млн руб. Комплексный ремонт ул. Удмуртской на участке от ул. Ленина до ул. Кирова проведут в течение двух лет. В 2025 году запланирован ремонт и обновление всех инженерных коммуникаций, в 2026 году — будет уложен новый асфальт и тротуары и проведены работы по благоустройству.

Напомним, в марте 2025 года была представлена концепция комплексного благоустройства улицы. Архитекторы предложили разместить вдоль магистрали пять микропарков с различными сервисами и тематическим наполнением. На улице планируется обустроить 520 парковочных мест, построить 3,5 км велосипедных маршрутов и 4,5 км пешеходных.