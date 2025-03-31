В Ижевске показали концепцию благоустройства пешеходной части улицы Удмуртской

В Ижевске представили концепцию комплексного благоустройства пешеходной части ул. Удмуртской на участке Ленина—Кирова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Многие горожане отмечали, что используют ул. Удмуртскую не только как транспортную магистраль, но и для прогулок. А потому хотели бы видеть ее чистой, красивой, современной. Новый этап преобразования улицы — безопасное пешеходное и велосипедное пространство с карманными парками, зонами отдыха, тематическим наполнением»,— сказала архитектор, менеджер проектов студии OrchestraDesign, разработавшей концепцию, Виктория Молокина.

Концептуально, по ул. Удмуртской равномерно распределили 520 парковочных мест. На велосипедные маршруты выделили 3,5 км, на пешеходные — 4,5 км. Архитекторы предлагают разместить вдоль улицы пять микропарков с различными сервисами и тематическим наполнением на пересечениях с Кирова, Базисной, Лихвинцева, Университетской и Советской.

«Целостный визуальный облик улицы, цветовая палитра и узнаваемые символы будут транслироваться на все инфраструктурные объекты, использоваться в системе навигации, разметке территории, облике остановочных комплексов и так далее»,— указано в сообщении.

Замглавы администрации города Максим Шадрин заявил на совещании по развитию Ижевска, что в течение двух недель готовый вариант концепции благоустройства покажут горожанам, в том числе с привлечением фокус-групп. После этого будут запущены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документацией. Проект благоустройства должны подготовить до конца 2025-го, после чего начнется реализация.

В 2025-м на участке запланирован ремонт и обновление инженерных коммуникаций, в 2026-м — асфальтирование проезжей части, тротуаров и работы по благоустройству.