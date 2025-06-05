Главные новости за 5 июня. Орел, Тамбов, Воронеж, Курск

В результате удара по жилому сектору в курском Рыльске погибла мирная жительница.

СКР возбудил дело о теракте из-за подрыва железной дороги в Воронежской области.

Гранатометчик ВСУ получил реальный срок за обстрел села в Курской области.

Главу Должанского района Орловской области заподозрили в мошенничестве с землей.

Курские власти планируют подписать на ПМЭФ три соглашения в сфере АПК на 13 млрд рублей.

Вред от сброса стоков в ручей Пяшкиль под Тамбовом оценили в 5 млн рублей.

В Курской области ищут подрядчика для ремонта федеральной трассы за 955 млн рублей.

Воронежский бизнесмен Слабунов открывает под Рыбинском шестой альпака-парк.

На реконструкцию теплосетей в Лисках в очередной раз не нашли подрядчика.