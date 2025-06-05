Воронежский бизнесмен Слабунов открывает под Рыбинском шестой альпака-парк

Завтра состоится открытие шестого парка альпака при участии воронежского бизнесмена Сергея Слабунова (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event). Самый маленький по площади объект заработает в парк-отеле «Бухта Коприно» под Рыбинском Ярославской области. Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Слабунов, парк должен был стать и самым маленьким по вложениям, но они составили порядка 11–12 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альпака в одном из парков, созданных при участии Сергея Слабунова

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Альпака в одном из парков, созданных при участии Сергея Слабунова

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Парк откроется под брендом «Пача мама» при участии воронежской ГК «Таркос» (управляющий партнер — Дмитрий Тарасевич). Господин Слабунов рассчитывает, что вложения в проект окупятся через полтора года, однако отмечает сложность работы на уже действующем объекте: «Этот формат мы, по сути, тестируем. Считаем, что трафик этой локации сложный — в том плане, что с ним надо очень плотно работать. Мы, по сути, присоединились к действующему объекту — ферме бычков».

Площадь нового парка составляет порядка 2 тыс. кв. м, остальных — от 3 до 26 тыс. кв. м. Под Рыбинском уже находятся пять альпака, две из которых беременны, порядка 20 бычков, ряд коз и кроликов.

В ближайшее время бизнесмен планирует открытие еще двух парков: один также будет в мини-формате. Еще три площадки утверждены, законтрактованы, скоро на них начнутся строительно-монтажные работы, которые обычно длятся два-три месяца. Объем вложений в эти проекты собеседник издания называть не стал.

Первый альпака-парк под названием El Paco Сергей Слабунов открыл в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области в 2021 году. Проект потребовал инвестиций в 5 млн руб. В августе 2023-го на курорте «Роза хутор» в Сочи заработал первый «Пача мама» за 70 млн руб. В июле 2024-го открылся второй «Пача мама» под Казанью за 30 млн руб., в октябре — третий «Пача мама» в Ростове-на-Дону за 20 млн, 1 июня 2025-го — четвертый «Пача мама» в Омске.

Алина Морозова