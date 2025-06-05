В Курской области ищут подрядчика для ремонта федеральной трассы за 955 млн

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика для ремонта участка автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной, Юго-Восточный обход города Курска в Курской области. Начальная цена контракта составляет 955 млн руб., следует из информации, размещенной на портале госзакупок. Ремонт будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Срок проведения работ — с 1 апреля 2026 года до 20 сентября 2027 года. За это время подрядчик должен провести капитальный ремонт четырехполосного участка дороги протяженностью 11,9 км. В числе работ — срез существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования с укладкой выравнивающего слоя, устройство нижнего и верхних слоев покрытия.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июня, итоги будут подводить 25 июня.

На этой неделе стало известно, что МБУ Тамбова «Дирекция городских дорог» подвело итоги открытого конкурса и определило подрядчика для ремонта трех автодорог в облцентре. Контракт на 321,8 млн руб. при начальной цене в 383,6 млн руб. заключили с местным ООО «Тамбовский асфальт» Левона Галстяна и Артюша Аракеляна.

Ульяна Ларионова