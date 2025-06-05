СКР возбудил дело о теракте из-за подрыва железной дороги в Воронежской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту подрыва железнодорожного пути на перегоне Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области утром 5 июня. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, подрыв пути произошел прямо перед прохождением по нему поезда. Губернатор Александр Гусев рассказал, что машинист заметил повреждение железнодорожного полотна и остановил поезд. В результате никто не пострадал.

В ФСБ России сообщили, что подрыв произошел из-за детонации взрывного устройства.

На время обследования и восстановления путей движение по перегону приостанавливали. Из-за этого были задержаны 26 пассажирских поездов. Около 15:00 господин Гусев сообщил о снятии ограничений.

Алина Морозова