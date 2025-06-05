Жителя Челябинска внесли в базу розыска МВД по подозрению в организации атак БПЛА

В базе розыска МВД РФ появилась информация о 37-летнем Артеме Тимофееве, которого подозревают в причастности к атакам беспилотников на российские аэродромы 1 июня. Отмечается, что он является уроженцем города Житомир Украины. По данным СМИ, в течение последних нескольких лет он жил в Миассе, а потом переехал в Челябинск.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», атака БПЛА на аэродромы произошла в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях. По данным СМИ, дроны взлетали из грузовиков, приехавших из Челябинска.

Первую ориентировку на Артема Тимофеева 2 июня опубликовала администрация Усть-Кутского района (Иркутская область). Известно, что он переехал в Челябинскую область несколько лет назад. В октябре прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакс», Артем Тимофеев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал заниматься грузоперевозками в Миассе.

В СМИ также сообщалось, что 2 июня обыски прошли на складе по Свердловскому тракту, 28А в Челябинске. Предполагается, что там происходил сбор беспилотников, участвовавших в атаке 1 июня.

Ольга Воробьева