Командир роты ДПС на Ставрополье осужден на восемь лет за взятки

Невинномысский городской суд признал виновным во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) экс-командира второго взвода спецбатальона ДПС. Инспекторы, которые находились у него в подчинении, платили ему по 1 тыс. руб. после каждой отработанной смены и дополнительно еще 5 тыс. руб. с каждой зарплаты. В случае отказа комвзвода обещал сослуживцам служебные проверки на соответствие должности. Таким образом, с сентября 2020 года по декабрь 2021 года командир получил в виде взяток от коллег более 4 млн руб. Этой суммой он «распорядился по своему усмотрению».

Сначала суд первой инстанции приговорил офицера к штрафу в размере 4,8 млн руб., лишил специального звания «капитан полиции» и запретил в течение семи лет занимать руководящие должности. Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его в апелляционной инстанции. Новое решение суда оказалось намного более суровым — восемь лет колонии строгого режима со штрафом 4,8 млн руб.

Александра Ларинцева, Пятигорск