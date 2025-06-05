Торгово-промышленное содружество

В Душанбе 5 июня прошло заседание совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) с участием Михаила Мишустина, прежде всего обсуждались вопросы промкооперации, которая для объединения является одним из приоритетов. Участники признали, что пока ощутимых эффектов достичь не удается, хотя промышленный сектор СНГ демонстрирует рост. Для его поддержки нужны новые формы взаимодействия. Для одного из сегментов промышленности — тяжелого машиностроения — премьеры вчера утвердили проект соглашения о сотрудничестве, нацеленный как раз на развитие кооперации в секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров Киргизии — руководитель Администрации Президента Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Слева направо: премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров Киргизии — руководитель Администрации Президента Киргизии Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главы делегаций стран СНГ в четверг приехали в резиденцию Кохи Сомон на заседание совета глав правительств. Отметим, этот год под председательством Таджикистана станет итоговым для реализации первого этапа стратегии экономического развития Содружества до 2030 года. С 2026 года должен стартовать второй этап, план мероприятий уже подготовлен экспертной группой и будет рассматриваться в странах-участницах и высшими органами СНГ. Пока же премьер-министры стран обсудили текущие приоритеты, которые, очевидно, сохранятся и на втором этапе реализации стратегии.

По данным статкомитета СНГ, в 2024 году взаимная торговля в объединении выросла на 8%, до 10 трлн руб. По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, доля стран СНГ в товарообороте России — свыше 15,5%.

ВВП, согласно статистике, в целом по Содружеству в 2024 году вырос на 4,5%, прежде всего за счет наращивания промышленного производства (на 4,6%, в том числе в обрабатывающей промышленности — на 8,5%). Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин в числе приоритетных направлений дальнейшей интенсификации взаимодействия назвал использование механизмов свободной торговли, устранение барьеров, формирование технологического пространства СНГ, а также расширение промкооперации и локализации продукции.

Хотя промкооперация — приоритет в экономической повестке СНГ последних лет, во многом она остается «бумажной»: как признал министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир, принято множество документов, но «ожидаемого ощутимого эффекта» пока нет. По его словам, необходимо создавать более современные формы кооперации, опираясь на исторически сложившиеся связи, но уже с учетом технологических новшеств, особенно возможностей искусственного интеллекта.

В сфере промышленной кооперации вчера подписано два документа: принята концепция развития сотрудничества в области легкой промышленности (затрагивает вопросы эффективной переработки различного сырья и внедрения инновационных технологий в производственные процессы) и одобрен проект соглашения о сотрудничестве в развитии отраслей тяжелого машиностроения.

Как сообщают в исполкоме СНГ, документ нацелен на развитие сотрудничества в новых технологических направлениях и при создании производственных цепочек, позволяющих нарастить объемы производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Отметим, этот сектор для стран СНГ довольно важен — на него приходится более половины продукции, производимой машиностроительным комплексом стран Содружества. По словам российского вице-премьера Алексея Оверчука, конкретные проекты не обсуждались — соглашение «определяет рамки, которые в значительной степени улучшат возможности для развития кооперационных связей тяжелого машиностроения и металлургии, то есть построения цепочек создания добавленной стоимости».

Среди перспективных направлений — цифровизация и электронная торговля. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил разработать «Цифровую повестку СНГ до 2030 года», которая должна охватить стандарты цифровой идентичности, электронную торговлю, единые платформенные решения и цифровые госуслуги, в частности, за счет создания IT-хабов. Унификация цифровых процессов, полагает он, позволит упростить сотрудничество в торговле, логистике и развитии малого бизнеса. С необходимостью комплексного подхода к развитию электронной торговли согласен и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов — по его словам, нужны меры по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса, что должно укрепить экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами.

Михаил Мишустин призвал коллег по объединению к дальнейшему расширению сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), в частности он предложил присоединиться к механизму единой системы таможенного транзита. Речь идет об интеграции систем прослеживаемости транзита за счет взаимно признаваемых электронных деклараций и навигационных пломб. Соглашение открыто для всех стран и позволяет присоединиться к перевозкам через территорию ЕАЭС, «сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности трансграничных поставок», добавил российский премьер.

Евгения Крючкова, Душанбе