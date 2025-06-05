Губернатор Текслер: на месте старого производства ЧЭМК создадут «новый Челябинск»

Начатый в апреле процесс остановки электродного производства АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) закончится до конца месяца, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, на месте подобных старых производств будут «развивать новый Челябинск».

В обращении к Заксобранию области господин Текслер напомнил, что еще в 2019 году предлагал «начать думать о возможности переноса некоторых предприятий». После сворачивания электродного производства «мы на практике делаем первый серьезный шаг к такой реновации», добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор сообщил, что реновация промзон продолжится и вместе с масштабными инфраструктурными проектами это «даст новый импульс развитию города». «На месте старых производств ЧЭМК, да и других промышленных площадок города... будем развивать новый Челябинск»,— заверил Алексей Текслер (цитата по «Челябинск сегодня»).

ЧЭМК — крупный производитель ферросплавов в России. Ассортимент включает 120 металлургических наименований, а также более 40 изделий электродного производства. Гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко говорил, что остановка производства значительно повлияет на экологическое положение Челябинской области.