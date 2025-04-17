В Челябинске началась остановка самого вредного электродного производства

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) приступило к остановке наиболее вредного электродного производства, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Это технически емкий процесс, который займет чуть больше двух месяцев, заверил он. Все сотрудники производства будут трудоустроены в другие подразделения комбината.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

«Это историческое событие для Челябинска и его жителей, экологии города. Впервые вредные производства уходят из центральной части города. Это даст новые возможности для развития города, для его будущего»,— говорится в Telegram-канале господина Текслера. Губернатор напомнил, что обратился за одобрением закрытия производства к президенту Владимиру Путину.

По словам гендиректора ЧЭМК Анатолия Бровко, остановка производства значительно повлияет на экологическое положение Челябинской области. «Будет прекращен выброс возникающих при обжиге электродов таких вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, моноокись углерода (угарный газ) и пыль каменного угля. С этого момента комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения предприятием»,— подчеркнул господин Бровко.

ЧЭМК — крупный производитель ферросплавов в России. Ассортимент включает 120 металлургических наименований, а также более 40 изделий электродного производства.