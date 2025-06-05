СМИ сообщили о задержанных журналистах до обысков в редакции Ura.ru

До начала обысков в редакции Ura.ru в Екатерибурге были задержаны журналист издания Сергей Бодров и редактор Денис Аллаяров, сообщают 66.ru и E1.ru со ссылкой на источники. Задержание связывают с публикацией Ura.ru информации из ежедневных сводок МВД. В марте был задержан бывший сотрудник полиции, который якобы передавал изданию содержание этих сводок, пишет E1.ru.

Как уточняет 66.ru, господина Аллаярова планируют доставить в суд, где ему должны избрать меру пресечения в рамках уголовного дела. По какой статье оно возбуждено, не уточняется. У господина Бодрова дома проводят обыски, пишет портал. Глава редакционной коллегии Ura.ru Михаил Вьюгин заявил РБК-Екатеринбург, что находится не в городе и не в курсе происходящего.

В редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли с обысками сегодня с утра. В городе находится главный офис издания. В СКР официально никак не комментировали информацию.