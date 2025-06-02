МИД КНДР раскритиковал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало провокацией доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, опубликованный 29 мая. В нем утверждалось, что военное сотрудничество между Россией и КНДР якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что все участники группы занимают враждебную позицию в отношении России и Северной Кореи, а действия группы нарушают принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.

В Пхеньяне подчеркнули, что военное сотрудничество с Москвой осуществляется в рамках договора о стратегическом партнёрстве, который вступил в силу в декабре 2024 года, а также соответствует статье 51 Устава ООН, гарантирующей право на самооборону.

В группу мониторинга входят 11 стран: США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Великобритания.