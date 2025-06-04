Главные новости за 4 июня. Орел, Воронеж, Липецк

Зампреда орловского облсовета заподозрили в уклонении от уплаты 443 млн налогов.

Ярославская компания снова пытается взыскать убытки с «Воронежстальмоста».

Вице-мэр Липецка Ирина Артемова уходит в отставку.

Воронежская школа ищет подрядчика для создания пристройки за 591 млн рублей.

Орловская компания построит в Липецке новый жилой комплекс.

Липецкие власти требуют долг за аренду земли с инвестора недостроенной лыжной базы.

Глава вагоноремонтного завода получил вакантный мандат депутата гордумы Воронежа.

Пять черноземных университетов ослабили позиции в топ-100 лучших вузов страны.

Суд не рассмотрел иск Сбербанка к «Бутурлиновскому мясокомбинату» на 274 млн.