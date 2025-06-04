Ярославская компания снова пытается взыскать убытки с «Воронежстальмоста»

Во второй арбитражный апелляционный суд поступило две жалобы — от ярославского ООО «Вук-сервис» и одного из его владельцев Дмитрия Зленко — на решение об отказе во взыскании 160,4 млн руб. убытков с бывшего гендиректора общества Марата Бердичевского и ООО «Воронежстальмост-инвест» (дочернее предприятие АО «ВСМ», поставляло мостовые конструкции для Крымского моста и других крупных объектов). Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крымский мост, в восстановлении которого участвовала компания «Воронежстальмост»

Фото: сайт Минтранса РФ Крымский мост, в восстановлении которого участвовала компания «Воронежстальмост»

Фото: сайт Минтранса РФ

Оба заявления поданы одновременно. Ходатайство ООО «Вук-сервис» (связано с крупным тюменским производителем металлоконструкций АО «Стальмост») уже принято к рассмотрению, судебное разбирательство назначено на 25 июня. Заявление господина Зленко оставлено без движения из-за отсутствия документов, подтверждающих уплату госпошлины.

В марте арбитражный суд Ярославской области отказал во взыскании с ООО «Воронежстальмост-инвест» убытков за покупку в 2018 году 281 766 обыкновенных акций (19,9%) АО «Воронежстальмост» якобы по заниженной стоимости. Истец, бывший акционер ВСМ ООО «Вук-сервис», требовал возмещения убытков в виде разницы между рыночной и фактической стоимостью переданных акций на момент сделки.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Воронежстальмост" переоценить не удалось».

Анна Швечикова