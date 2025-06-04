Липецкие власти требуют долг за аренду земли с инвестора недостроенной лыжной базы

Арбитражный суд Липецкой области принял к рассмотрению иск министерства имущественных и земельных отношений региона о взыскании 14,7 млн руб. задолженности и пени за аренду земли в облцентре с местного ООО «Прагма». Предварительное заседание назначено на 1 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, в феврале 2018 года на тот момент управление имущественных и земельных отношений региона и компания заключили договор аренды участка площадью 324,7 тыс. кв. м в районе садоводческого потребительного общества «Металлург-1». Организация должна была построить там горнолыжную трассу до февраля 2027 года.

В августе 2019 года управление обратилось в арбитражный суд региона с требованием досрочно расторгнуть договор аренды. Это было связано с нарушением сроков оплаты и складированием строительного мусора, твердых бытовых отходов на участке.

В декабре 2020-го суд удовлетворил иск и обязал компанию убрать мусор, а также вернуть властям арендованный ранее участок. «Прагма» безуспешно обжаловала это решение в трех инстанциях и обратилась в Верховный суд РФ, однако ее заявление рассматривать не стали. Тем не менее, организация не исполнила решение суда, а также добровольно не погасила задолженность по аренде.

Согласно картотеке арбитражных дел, в начале мая арбитражный суд региона принял иск министерства имущественных и земельных отношений о признании «Прагмы» банкротом. Заседание по нему назначено на 2 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Прагма» было зарегистрировано в Липецке в июле 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Роман Прохоров. Директор — Екатерина Дружинина. Последние пять лет компания отработала с нулевыми финпоказателями.

Алина Морозова