Глава вагоноремонтного завода получил вакантный мандат депутата гордумы Воронежа

Директор Воронежского вагоноремонтного завода (филиал АО «ВРМ») Геннадий Ижогин получил мандат депутата местной городской думы, которого лишился политтехнолог Роман Жогов. Как рассказали в парламенте, депутатский значок господину Ижогину вручил на совете думы председатель Владимир Ходырев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также на совете депутаты назначили дату очередного заседания. Оно состоится 25 июня. На нем будут рассмотрены, в том числе, вопросы об исполнении бюджета за 2024 год, о назначении выборов и об изменениях в схему одномандатных избирательных округов. Выборы в городскую думу Воронежа пройдут в сентябре этого года.

21 апреля этого года Роман Жогов, возглавлявший в гордуме фракцию «Единой России», был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Центральный райсуд Воронежа назначил ему два года колонии общего режима. По версии местного Следственного комитета, Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, в 2010 году добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что было признано ущербом. Сам Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

Прокуратура, запросившая в прениях семь лет колонии для Жогова, на следующий день после приговора подала на него апелляционное представление. Решение суда обжаловала и сторона защиты.

Подробнее о деле Романа Жогова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев