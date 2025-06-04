Суд не рассмотрел иск Сбербанка к «Бутурлиновскому мясокомбинату» на 274 млн

Арбитражный суд Воронежской области оставил без рассмотрения иск ПАО «Сбербанк» о взыскании с местного ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» и его владельца, московского АО «Торговый дом "Свинпром"», 273,8 млн руб. задолженности по кредитным договорам в солидарном порядке. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд принял такое решение из-за якобы незаинтересованности истца в разбирательстве: на последние два заседания его представители не явились, отложить их не просили.

Сбербанк инициировал разбирательство в августе 2024 года. В октябре уже «Свинпром» потребовал взыскать с мясокомбината 336,4 млн руб. по двум заявлениям, однако в декабре–феврале оба иска были возвращены из-за неустранения нарушений при их подаче.

В феврале 2025 года суд по иску Сбербанка ввел в отношении мясокомбината наблюдение — первую стадию банкротства. Рассмотрение отчета временного управляющего Антона Стародубцева запланировано на 11 ноября. Изначально банк требовал 2,1 млн руб. процентов, обеспеченных залогом имущества должника за предоставление кредитной линии на 130 млн руб. Однако затем заявил еще 472 млн руб. задолженности — в конце мая они были включены в реестр кредиторов.

В апреле «Свинпром» ходатайствовал о включении требований в размере 347,5 млн руб., но о рассмотрении заявления пока не сообщалось.

Алина Морозова