Пять черноземных университетов ослабили позиции в топ-100 лучших вузов страны

Семь университетов из Черноземья вошли в новый топ-100 лучших вузов России от агентства RAEX. Пять из них за год ухудшили свои позиции, один переместился на место повыше и еще один появился в рейтинге впервые. Результаты ранжирования опубликованы на официальном сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ» Фото: пресс-служба НИУ «БелГУ»

Белгородский государственный университет (НИУ «БелГУ») занял 41-е место, потеряв две строчки (39). Воронежский государственный университет (ВГУ) оказался на 57-м месте вместо 46-го. Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова (БГТУ имени Шухова) опустился на десять строчек, заняв 74-е место. Курский государственный медицинский университет (КГМУ) поднялся с 74-го до 73-го места. Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко (ВГМУ имени Бурденко) упал с 86-ой до 94-ой строчки.

Дебютантом RAEX-100 из макрорегиона стал Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГТУ имени Державина), занявший 87-е место.

Рейтинг лучших высших учебных заведений России публикуется ежегодно с 2012 года. Всего в нем представлены образовательные учреждения из 30 регионов России. Последний перечень возглавил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который удерживает первую позицию последние 12 лет. На втором месте Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, а третье занял Московский физико-технический институт.

В анкетировании приняли участие 212 вузов. Количество респондентов превысило 150 тыс. человек.

В рейтинге влиятельности российских вузов за 2024 год отметился только ВГУ — на 55-ом месте. Остальные вузы Черноземья в него не вошли.

Анна Швечикова