Вице-мэр Липецка Ирина Артемова уходит в отставку

Глава Липецка Роман Ченцов подписал заявление об увольнении по собственному желанию своей заместительницы Ирины Артемовой. Ее последним рабочим днем в горадминистрации станет 11 июня. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии.

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Фото: пресс-служба мэрии Липецка Ирина Артемова

Фото: пресс-служба мэрии Липецка

По данным «Ъ-Черноземье», госпожа Артемова переходит на работу в крупную коммерческую организацию.

Ирина Артемова родилась в 1982 году в Липецке. В 2004 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Большая часть ее карьеры связана со Сбербанком, где она дошла до должности начальника отдела. В 2020 году стала заместителем директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области в ОЭЗ «Липецк». В 2021 году была назначена вице-мэром Липецка.

Пока городом руководила Евгения Уваркина, госпожа Артемова курировала экономический блок, имущественные и земельные отношения. Также в ее ведении были работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий. После избрания мэром Романа Ченцова в ее зону ответственности вошел департамент транспорта.

О том, как Роман Ченцов возглавил Липецк, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова