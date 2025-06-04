Воронежская школа ищет подрядчика для создания пристройки за 591 млн рублей

Верхнехавская школа №1 в Верхнехавском районе Воронежской области повторно объявила конкурс, чтобы выбрать подрядчика для первого этапа строительства пристройки своему зданию в райцентре на улице Ленина, 13. Предыдущие торги проходили месяцем ранее. Была подана одна соответствующая требованиям заявка, однако участник уклонился от заключения контракта. Об этом говорится на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 590,8 млн руб. Источник финансирования — районный бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 25 декабря 2026 года должен построить здание с отделкой, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить прилегающую территорию. Вместимость пристройки с переменной этажностью (1–3 этажа) — 350 мест.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 16 июня. Итоги будут подведены 19 июня.

О приостановке поиска подрядчика для строительства тамбовской школы за 750,4 млн руб. — в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова