Главные новости за 4 июня. Новороссийск

Пляжи Новороссийска не успели дооборудовать из-за погодных условий.

В Новороссийске обследуют элеватор на хлебокомбинате для капремонта за 9 млн руб.

Анапа получит 16 млрд руб. на социальное развитие от реализации договора КРТ.

В Новороссийске на обновление велодорожкой разметки направят 1,2 млн руб.

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды за 2024 год в 5,01 руб. за акцию.

Оператор «Князя Владимира» судится с подрядчиком из-за ремонта лайнера.

В Новороссийске открыли проран на территории Суджукской лагуны.

В Анапе 3 июня водолазы собрали 92 мешка с мазутом со дна Черного моря.