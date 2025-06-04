Анапа получит 16 млрд рублей на социальное развитие от реализации договора КРТ

Анапа получит социальные объекты и инфраструктуру на 16 млрд руб. от реализации проекта КРТ в районе Анапского шоссе. Общая площадь участка 70 га, из них 43 га составит зона соцобъектов, парковой, спортивной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В Анапе завершен прием заявок на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории, которую удалось вернуть в муниципальную собственность через суд. Договором предусмотрено строительство школы, трех детсадов, большого спортивного парка с теннисной академией на 20 кортов, спортивно-патриотического центра «Казачья застава», штаба казачества, научно-селекционного центра виноградарства НИЦ «Курчатовский институт».

Реализация проекта позволит реконструировать дорогу по ул. Мирной с расширением до четырех полос и соединением со станицей Анапской. Также планируется провести благоустройство курортной части города. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году.

«Данный проект является последовательной реализацией положений генерального плана Анапы, который был принят в 2021 году. Новый генплан сократил площадь многоквартирного жилищного строительства с 9 млн кв. м до 1,5 млн кв. м и заложил основу для сбалансированного развития муниципалитета. Реализация этого крупнейшего в России проекта КРТ на муниципальной земле станет примером качественного освоения территории, где социальная застройка превалирует над жилищной»,– заявили в мэрии города.

Ранее в рамках договоров КРТ в Анапе построили Крещенский парк, здание полиции в Витязево, Дворец бракосочетания, первый этап новой набережной и Черноморского парка. На разной стадии проектирования и строительства находятся пять школ, восемь детсадов, три объекта здравоохранения, бассейн со спортзалом, экстрим-парк и три храма.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе построят пятизвездочный гостиничный комплекс за 10 млрд руб. Мэрия Анапы планирует представить проект отеля на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.