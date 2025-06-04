В Новороссийске на обновление велодорожкой разметки направят 1,2 млн рублей

В Новороссийске в 2025 году на обновление разметки велодорожек выделят 1,2 млн руб. Общая протяженность велодорожек в городе — около 15 км. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Маршрут велодорожек начинается от пляжа «Алексино» и располагается до 13-го микрорайона. Основная его часть проложена вдоль набережной Адмирала Серебрякова, соединяя между собой несколько районов. На территории набережной велодорожка отделена от пешеходной зоны зеленными насаждениями либо архитектурными формами, а в центре Новороссийска обустроены велопереезды.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на содержание дорог в Новороссийске, Калининском и Красноармейском районах выделят 702 млн руб. до 30 июня 2026 года.