В Новороссийске обследуют элеватор на хлебокомбинате для капремонта за 9 млн

Аукцион на выполнение комплекса работ по обследованию технического состояния и разработке рабочей документации на капитальный ремонт элеватора №1 объявил ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить услуги в области инженерных изысканий по обследованию объекта и инженерно-технического проектирования. Итогом работ станет разработка рабочей документации на капремонт элеватора.

Срок окончания подачи заявок — 11 июня 2025 года. Комиссия выберет подрядчика 17 июня 2025 года. Начальная цена договора — 9 млн руб.

ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП») — высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий в себя два элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 300 тыс. т, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда DW до 72 тыс. т. Генеральным директором предприятия выступает Юрий Медведев. В 2024 году на долю зернового терминала пришлось 15% от общего объема отгрузок пшеницы из России. Также ПАО «НКХП» обновил рекорд по перевалке зерна, отгрузив в 2024 году 8,4 млн т.

Алена Воробьева