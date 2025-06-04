Пляжи Новороссийска не успели дооборудовать из-за погодных условий

Задержка с установкой некоторых пляжных объектов в Новороссийске связана с неустойчивыми погодными условиями в конце мая. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

До 1 июня все пляжные территорий получили декларации ГИМС МЧС и санитарно-эпидемиологические заключения. Перед началом сезона основной упор в подготовке был направлен на организацию безопасного отдыха.

«К ожидаемому массовому наплыву отдыхающих на пляжи города (примерно 10 июня), когда вода в море прогреется до 20 градусов, вся инфраструктура пляжа будет установлена»,— заявили в пресс-службе города-героя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске проверили готовность пляжей к летнему сезону.