Оператор «Князя Владимира» судится с подрядчиком из-за ремонта лайнера

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял апелляционную жалобу ООО «Черноморские круизы» (входит в ФГУП «Росморпорт», зарегистрировано в Новороссийске) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 апреля 2025 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Черноморские круизы» Фото: ООО «Черноморские круизы»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение взыскать с ООО «Черноморские круизы» в пользу ООО «Сориус» неустойку в размере 1,3 млн руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16,2 тыс. руб. Истцом выступал ООО «Сориус».

Согласно материалам суда, ООО «Сориус» по договору подряда с ООО «Черноморские круизы» должно было выполнить ремонтные работы по докованию и ремонтные работы в доке судна «Князь Владимир», а ООО «Черноморские круизы» обязалось принять и оплатить работы. 25 марта 2022 года между ООО «Сориус» и ООО «Ремкор» с согласования ООО «Черноморские круизы» был заключен контракт на ремонт судна «Князь Владимир».

Кроме того, 21 марта 2022 года между ООО «Сориус» и ИП Александровой Ольгой Александровной также был заключен договор на ремонт судна «Князь Владимир». Общая стоимость работ, установленная решением Арбитражного суда Краснодарского края, составила 15 млн руб. После выполнения подрядчиками условий договора ООО «Сориус» не смогло оплатить выполненные работы и обратилось в суд с иском к ООО «Черноморские круизы».

«Поскольку истцом не доказан факт незаконных действий ответчика по причинению истцу убытков; неправомерность действий ответчика; вина ответчика в наступлении вреда, в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков суд отказывает»,— говорится в решении суда.

Однако частично иск был удовлетворен — с чем не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу на решение суда. Судебное заседание назначено на 3 июля 2025 года в Ростове-на-Дону.

Алена Воробьева