Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал дивиденды за 2024 год в 5,01 рубля

Совет директоров ГК «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 5,01 руб. на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего на дивиденды могут направить 545,53 млн рублей. Эта сумма запланирована на распределение прибыли по результатам 2024 года. Выручка «Абрау-Дюрсо» в прошлом году выросла на 26%. Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,8 млрд руб.

На фоне рекомендации по дивидендам акции «Абрау-Дюрсо» ускорили рост. К 15:08 (мск) бумаги в плюсе на 1,51%, до 188 руб. за каждую, уточнил портал «Финам» по данным торгов Московской биржи. В качестве даты закрытия реестра для получения прибыли наблюдательный совет «Абрау-Дюрсо» предложил установить 7 июля 2025 года. Годовое собрание акционеров «Абрау-Дюрсо» состоится 26 июня.

ГК «Абрау Дюрсо» в 2024 году реализовала рекордные 66,8 млн бутылок, что на 18% больше, чем годом ранее. Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

Алена Воробьева