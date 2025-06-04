В Новороссийске открыли проран на территории Суджукской лагуны

Проран на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Суджукская лагуна», соединяющий озеро Солёное с Черным морем, открыт, водообмен восстановлен. Об этом сообщили в контрольно-ревизионном управлении Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана, который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпало морской галькой, из-за чего лагуна начинала заиливаться и цвести, а мальки в ней становились «заложниками» и добычей браконьеров. На протяжении нескольких лет местные активисты раскапывали проран вручную с помощью лопат, однако в 2023 году заявили о приостановке работ.

В 2022 году Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала краевое минприроды расширить проран до 30 м согласно паспорту объекта. Ведомство получило отсрочку исполнения решения до 1 февраля 2025 года. Министерство аргументировало свою позицию тем, что расчистка водного объекта специальной техникой без разрешений федеральных органов противозаконна.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что активисты прекратили раскопку прорана из-за научного исследования Суджукской лагуны.