В Анапе 3 июня водолазы собрали 92 мешка с мазутом со дна Черного моря

92 мешка мазутной смеси собрали со дна в районе устья реки Можепсин в Анапе 3 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

3 июня специалисты работали в районе устья реки Можепсин, мазутную смесь собирали вручную и с помощью эжекторных установок. Перед сбором мазута водолазы с помощью мотопомп «сдувают» верхний слой песка, который замывает осевший на дно мазут.

Водолазы продолжают спуски ежедневно при благоприятной погоде. В общей сложности в Анапе и Темрюкском районе из воды извлекли более 840 т замазученного грунта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что очистку дна Черного моря от мазута в Анапе могут завершить к июню. В прибрежной зоне Анапы и Темрюка под руководством Морспасслужбы работают 159 водолазов.