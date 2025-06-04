Реставрацией служебного флигеля особняка Гудовича в Пушкине займется ООО «Модуль»

ООО «Модуль» выбрали подрядчиком для реставрации служебного флигеля в составе особняка Василия Гудовича в Пушкине. Информация была опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 27,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк Гудовича на Парковой улице в Пушкине, где сейчас располагается детский сад

Фото: Wikipedia / Messir Особняк Гудовича на Парковой улице в Пушкине, где сейчас располагается детский сад

Фото: Wikipedia / Messir

В техзадании говорится, что компании необходимо выполнить ремонт и реставрацию фасадов объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на Парковой улице. Работы должны быть завершены до конца осени текущего года.

«Модуль» обязуется воссоздать историческую кирпичную кладку, элементы окон и дверей по старым образцам, отремонтировать узел ввода инженерных коммуникаций, устранить трещины, выполнить устройство цоколя.

Особняк Гудовича был построен в начале XX века, архитектором выступил итальянец Сильвио Данини. После революции в здании разместили трудовую школу, в 1940-е в особняке расположился первый в Пушкине детский сад. Дошкольное учреждение в здании работает до сих пор.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что реставрация Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге начнется летом 2025 года, в этот период стартуют работы по устранению аварийности объекта.

Андрей Маркелов