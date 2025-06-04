В Марокко задержан предполагаемый организатор похищений криптомиллионеров

Полиция Марокко арестовала 24-летнего француза с марокканскими корнями, который подозревается в организации череды похищений и попыток похищений криптомиллионеров и их близких. Как сообщает Le Figaro, задержанного зовут Бадис Мохаммед Баджу и он разыскивался властями сразу нескольких стран.

Баджу числится в красном списке Интерпола. Туда он был помещен за «вымогательство в составе организованной группы», «арест, похищение, незаконное лишение свободы или произвольное удержание заложника с целью добиться выполнения приказа или условия, совершенного организованной группой», «насилие при отягчающих обстоятельствах» и «отмывание денег в составе организованной группы».

С начала года во Франции произошло не менее пяти похищений людей, занятых в сфере криптовалют. По данным Le Parisien, Баджу, в частности, подозревается в организации похищения в конце января соучредителя компании Ledger Давида Баллана. Его удерживали в заложниках и отрезали палец, прежде чем получили выкуп в размере почти €3 млн в криптовалюте и отпустили предпринимателя.

По данным полиции, все нападения Баджу координировал и спонсировал из Марокко. При этом у него был сообщник, которого властям обнаружить пока не удалось. В конце мая французские власти сообщили, что в общей сложности были задержаны более 20 человек в связи с нападениями на криптомиллионеров и их родных.

Кирилл Сарханянц