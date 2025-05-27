Во Франции арестовали более 20 человек по делу о похищении криптомиллионеров

Франция арестовала более 20 человек в связи с двумя недавними похищениями криптотрейдеров в Париже и Нанте, сообщает Agence France Presse со ссылкой на источники, знакомые с расследованием этих дел. Аресты были произведены в рамках дел о похищениях, произошедших 1 и 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Так, по данным источников, шести людям были предъявлены обвинения в связи с похищением 1 мая в Париже отца молодого человека, который заработал свое состояние на криптовалюте. Похитители потребовали выкуп в размере нескольких миллионов евро. Жертву удерживали в доме в пригороде Парижа. Его удалось спасти 3 мая во время рейда сил безопасности.

13 мая злоумышленники попытались похитить дочь и внука исполнительного директора криптовалютной компании Paymium Пьера Нуаза. Попытка похищения провалилась благодаря прохожему. В интервью телеканалу BFM Нойзат отметил «героическое» поведение человека, который применил огнетушитель против нападавших. В итоге все нападавшие были арестованы. Точное количество задержанных по этому делу не сообщается.

Как отмечает AFP, 26 мая в районе Нанта была предотвращена новая попытка похищения людей, связанных с криптовалютной индустрией. Подробности инцидента не приводятся.

Ранее The Wall Street Journal писала о десятках похищений владельцев криптовалютных фирм по всему миру за последний год.

Кирилл Сарханянц