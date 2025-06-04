Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года. Ее близкие сообщили, что причиной стала тяжелая болезнь, передает региональное информагентство «Би-Порт». Время и место похорон, а также другие подробности пока не известны.

Татьяна Сахарова

Татьяна Сахарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Татьяна Сахарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госпожа Сахарова родилась в Донецке. С декабря 2019 года руководила исполнительным комитетом мурманского отделения «Единой России». Была назначена сенатором от региона в октябре 2021 года. Занимала пост зампредседателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Новости компаний Все