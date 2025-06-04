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Проект реставрации Пантелеимоновской церкви подготовят до конца 2026 года

Церковь Великомученика Пантелеимона на улице Пестеля восстановят. Проект реставрации будет разработан до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Над проектной документацией на ремонт фасадов, звонницы, крыши, куполов и фундаментов храма работают по программе структуры Смольного. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Построенная в первой половине XVIII века церковь входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Сейчас ее фасады загрязнены, имеют деструкции окрасочного слоя. К тому же утрачен декор, заметны трещины в штукатурной отделке. Специалисты также приведут в порядок гипсовые барельефы на библейские темы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реставрация Конюшенного ведомства начнется летом 2025 года.

Татьяна Титаева

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