Новый коврик от Razer будет заряжать мышь во время использования

Компания Razer представила коврик HyperFlux V2 с поддержкой беспроводной зарядки игровых мышей. В отличие от первой версии, поддерживавшей только модель Mamba HyperFlux, новое устройство совместимо сразу с несколькими флагманскими устройствами бренда — Basilisk V3 Pro 35K, Basilisk V3 Pro, Cobra Pro и Naga V2 Pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коврик HyperFlux V2

Фото: Razer Коврик HyperFlux V2

Фото: Razer

Зарядка осуществляется с помощью съемного адаптера и происходит прямо во время использования, что избавляет от необходимости подключения кабеля. HyperFlux V2 заряжает встроенный аккумулятор напрямую, что упрощает использование мыши вне зарядной зоны, хотя и требует периодического возврата на коврик. Для контроля уровня заряда предусмотрен световой индикатор.

Новинка также выполняет функции приемника для беспроводных аксессуаров Razer с технологией HyperSpeed, включая клавиатуры BlackWidow V3 Pro и DeathStalker V2 Pro. Сам коврик выпускается с жестким или тканевым покрытием по цене $119,99. Поддерживаемые мыши приобретаются отдельно, они стоят от $129,99 до $179,99.