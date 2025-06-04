Шойгу прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном по поручению Путина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это второй визит господина Шойгу в Пхеньян за два с небольшим месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров стороны обсудят «реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая конфликт на Украине.

В разговоре с ТАСС Сергей Шойгу отметил, что взаимодействие РФ и КНДР значительно укрепилось после подписания соглашения о всеобъемлющем партнерстве около года назад.

В предыдущий раз секретарь СБ РФ посетил КНДР 21 марта. Тогда он также был принят Ким Чен Ыном. Сергей Шойгу сообщал, что передал лидеру КНДР послание президента РФ Владимира Путина, также стороны обсудили ситуацию на Украине, и начало диалога РФ и США.