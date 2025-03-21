Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с РФ по Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с Россией по украинскому вопросу. Соответствующее заявление он сделал на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Хотел бы выразить признательность корейским друзьям за солидарность с позицией России по всем острым проблемам мировой политики, особенно по украинскому вопросу»,— сказал Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что «Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление».

Визит Сергея Шойгу в Пхеньян стартовал 21 марта. Как сообщало агентство ТАСС, в Пхеньяне у него запланированы переговоры с Ким Чен Ыном и другими официальными лицами страны.

В январе глава МИД КНДР Цой Сон Хи побывала в Москве с трехдневным визитом. В феврале столицу посетила делегация Трудовой партии Кореи, она встречалась с представителями «Единой России». В том же месяце президент Владимир Путин принял в Кремле секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёна.

В июне 2024 года лидеры России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Среди прочего он обязывает стороны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «Узы стратегического партнерства».

Анастасия Домбицкая